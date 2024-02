Adele Tribute der Extraklasse in Leonberg

Mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrer natürlichen Ausstrahlung ist sie ist eines der größten Pop-Phänomene des 21. Jahrhunderts. Die Rede ist von Adele, dem britischen Superstar schlechthin. Mit Hits wie »Chasing Pavements«, oder »Hello« verzauberte sie ein weltweites Publikum. Den Zauber dieser herausragenden Künstlerin bringt die Mannheimer Sängerin Susie Czech nun live auf die Bühne. Weit entfernt davon bloße Kopie zu sein, verkörpert sie die britische Sängerin auf einzigartige Weise. Aus einer Musikerfamilie kommend, wurde ihr die Liebe zur Musik buchstäblich in die Wiege gelegt und schon in jungen Jahren begann ihre Gesangskarriere. Unterstützt wird Susanne Czech bei ihrem Auftritt von einer herausragenden Band. Die sieben hochkarätigen Musiker geben den gefühlvollen Balladen und energiegeladenen Interpretationen den besonderen Schliff.

Hello - a Tribute to Adele, Do. 14. März, 20 Uhr, Stadthalle Leonberg, stadthalle.leonberg.de