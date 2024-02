»Murphys Celtic Legacy« erzählt die Geschichte des Murphy Clans, der mit seinen Anführern Cahil und Aiobhean sein Heimatland Irland verlässt und sich nach Frieden in einem fernen Land sehnt. Auf der Insel Isha angekommen, ist nicht alles so wie es zu Anfang scheint: Die Ishas, die einheimische Gemeinschaft des neuen Zuhauses, leben in Angst vor ihren kalten und gespenstischen Herrschern. Der Clan der Murphys muss sich mit den Bewohnern von Isha vereinen, um das Überleben zu sichern. Der Produzent von »Murphys Celtic Legacy« Chris Hannon, lernte schon in frühester Kindheit im Tanzstudio seiner Großmutter die Kunst des irischen Tanzes. Mit nur 16 Jahren ging er mit dem Vater der irischen Stepptanz-Show »Lord of the Dance«, Michael Flatley, auf Tournee. Nach über 14 Jahren mit Auftritten auf der ganzen Welt, wuchs der Wunsch Hannos seine eigene Show zu produzieren. Gemeinsam mit John Elliott, einem internationalen Künstler und Musik-komponisten, komponierte John den epischen Soundtrack für seine Show »Murphys Legacy«, die 2015 Premiere feierte. Nach weltweiten Erfolgen entwickelte Hannon die Show weiter und ist seit 2019 mit dem Nachfolgeprojekt »Murphys Celtic Legacy« auf Tour. Die kraftvollen Klänge von Bodhrán, Geige, Flöte und anderen traditionellen Instrumenten schaffen eine Atmosphäre, die die Zuschauer in eine mystische Welt entführt. Sowohl bei der Musik, als auch bei den Tanzchoreographien wird die irische Tradition auf faszinierende Weise mit der Moderne verbunden. Die talentierten Tänzer der atemberaubenden Show steppen energiegeladen mit einer kraftvollen Kombination von präzisen Techniken, schnellen Bewegungen und synchronisierten Gruppenchoreografien über die Bühne. Durch beeindruckende Kostüme, eindrucksvolle Bühnenbilder und authentische Choreografien taucht das Publikum in die Geschichte der fiktiven Murphys ab und in die Traditionen Irlands ein.

Di . 19. März, 20 Uhr, Stadthalle Göppingen

Mi. 20. März, 20 Uhr, Congress Centrum Stadtgarten, Schwäbisch Gmünd

www.wmc-media.de