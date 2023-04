"Backbeat - Die Beatles in Hamburg" in Aalen

Auf Grundlage einer wahren Geschichte wurde »Backbeat« als eine Rock´n´Roll-Bühnenshow konzipiert. Vorlage ist das Drehbuch zum gleichnamigen Spielfilm des Regisseurs Iain Softley aus dem Jahr 1994. Es ist Hamburg im Jahr 1960: Die Musiker John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best, Lennons Freund aus Kunstakademie-Tagen und Stuart Sutcliffe treten ihr Engagement in einem Musikclub an. Nach einem sehr bescheidenen Start und intensiver Arbeit, zeichnet sich langsam der Durchbruch ab. Doch einer der fünf, Stuart Sutcliffe, scheint die Karriere nicht ganz so ernst zu nehmen wie die anderen. Die Freundschaft scheint zu zerbrechen, schließlich stellt der aufstrebende John Lennon seinen Gruppenkollegen vor die Wahl. Auf einer multifunktionalen Show-Bühne präsentiert die Live-Band große Hits wie »I Saw Her Standing There« und »Love Me Do«.

Backbeat, So. 21.Mai, 18 Uhr, Stadthalle Aalen

event-aalen.de