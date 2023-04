Anastacia in Stuttgart

Pop-Star Anastacia kehrt mit ihrer »I‘m Outta Lockdown«-Tour zurück nach Europa. Anastacia ist auch die Geschichte eines triumphalen Aufbäumens gegen Schicksalsschläge. Auf ihrer bewegten Reise meisterte sie zahllose Herausforderungen und verlor dabei ihre Ziele nie aus dem Blick. Sie ist eine Kämpferin, die anderen Mut macht und dazu motiviert, positiv zu bleiben und niemals aufzugeben. Neben ihrer prägnanten Mega-Soulstimme war diese Eigenschaft ihr Weg zum erstaunlichen Erfolg. Mehr als 30 Millionen Alben weltweit verkaufte die Tochter eines Nightclubsängers und einer Schauspielerin. Ihr Debütalbum »Not That Kind« stürmte an die Spitze der Charts und machte Anastacia zur Königin des neuen Soul. Die zweite CD »Freak Of Nature« übertraf diesen Erfolg sogar und machte aus Anastacia endgültig einen internationalen Star.

Anastacia, Mi 7. Juni, 20 Uhr, Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle, Stuttgart Beethoven-Saal

www.stuttgart-live.de