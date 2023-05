Theater Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull in Heilbronn

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull in Heilbronn

Das große Werk des Thomas Mann, kongenial umgesetzt für die große Theaterbühne: Felix Krull ist ein Meister des schönen Scheins. Mit seiner List, Raffinesse und seinem Charisma spielt er Menschen vor was sie sehen wollen, um zu bekommen, was er will. Nicht nur das, als Sohn eines Bankrotteurs, der sich durch Selbstmord aus der Verantwortung zog, und als miserabler Schüler ohne Erfolgsaussichten, schafft er es mit seinem großen schauspielerischen Talent und Geschick im Vortäuschen falscher Tatsachen, in die höheren gesellschaftlichen Kreise aufzusteigen. Felix ist ein Experte der Selbstvermarktung und passt in eine Zeit, in der es vor allem auf Äußerlichkeiten ankommt. Wie lang kann er noch zwischen Schein und Sein unterscheiden?

Sa. 10 & 24. Juni, 19:30 Uhr, Großes Haus, Heilbronn