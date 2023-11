Bonnie Tyler in Heilbronn: »The Best Is Yet To Come«

Bonnie Tyler, die First Lady des Pop/Rock, hat eine beachtliche Karriere über 5 Jahrzehnte vorzuweisen. Mit ihrer einzigartigen Stimme hat sie Musikgeschichte geschrieben, mit Welthits wie »Total Eclipse Of The Heart« oder »Holding Out For A Hero«. Es ist ihre markante, raue Stimme, die die Sängerin unverwechselbar macht. Ihr Markenzeichen verdankt sie - wie sie selbst gerne erzählt - nicht Unmengen von Kippen und Whiskey, sondern einer Stimmbandoperation in jungen Jahren. Genauer gesagt ihrem Ungehorsam dem Arzt gegenüber. Der hatte ihr nach dem Eingriff Stillschweigen verordnet, sie hielt sich nicht dran. Das Ende vom Lied: die Reibeisenstimme. Bei ihren Tourneen in den letzten Jahren gab es jubelnde Konzertbesucher, klasse Kritiken und viele ausverkaufte Shows. Immer wieder erntet Bonnie reichlich Lob, von Publikum und Kritik gleichermaßen.

Do. 30. November, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn

www.provinztour.de