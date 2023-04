Bruchstücke - Theater in Giengen an der Brenz

Bruchstücke

In Bruchstücken und Rückblicken erzählt der Experimentator über die Erlebnisse an der Front und seine große Liebe, wie er nach schwerer Krankheit nach dem Krieg wieder Fuß fasste und auf Capri wirkte. Er schuf preisgekrönte Kinderwelten und Filme. In seinen eigenen Werken ging Helmut Braig mit der Gesellschaft hart ins Gericht. Er verurteilte den Krieg und den Massenkonsum. Braig stellte den geistigen Aspekt des schöpferischen Individuums in den Vordergrund. Seine Philosophien von Freiheit und Liebe sind heute präsenter denn je. Die Inszenierung basiert auf Helmut Braigs Buch »Bruchstücke«, das von Sonja Fritz und Hubertus Rösch für die Bühne adaptiert wurde.

Bruchstücke, Sa. 6.Mai, 20 Uhr, Bürgerhaus Schranne, Giengen an der Brenz

www.giengen.de