Cara: St. Patrick’s Day Tour, Geislingen

Mit Cara gastiert eine Irish Folk-Band in Geislingen, die an Authentizität, Virtuosität und musikalischer Vielfalt hierzulande ihresgleichen sucht. Wenn sie spielen, eröffnen sich Klangräume und Bilder, die die Zuhörer mit auf eine Reise in poetische Welten nehmen und doch nie den Gegenwartsbezug verlieren. Märchenhafte Balladen um Liebe und Verrat, um Zauberkraft, um Sehnsucht und Rache, um dunkle, stürmische Zeiten und die immer neu erblühende Hoffnung wechseln sich ab mit den typischen temperamentvollen Tanzmelodien, wie sie bis heute in den Pubs Irlands gespielt werden. Seit 21 Jahren tourt die Band durch Deutschland und die Welt und spielt neben den traditionellen auch eigene moderne Songs und Tunes.Sie werden von Musikerkollegen aus Irland und Großbritannien hoch geschätzt und wurden bereits zweimal mit dem Irish Music Award ausgezeichnet.

Cara, Sa. 16. März, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, www.raetsche.com