Rosi Scherer »Weibsleit« in Mosbach

Wer ist wirklich schuld am Klimawandel? Werden die Frauen von Maria 2.0 mit Antiklerikasol geimpft? Und was hat eine Königin bloß gegen Kopfsteinpflaster? Diese und viele weitere Fragen klärt Rosi Scherer lösungsorientiert in ihrem neuen Frauenprogramm »Weibsleit«. In den kurzweiligen 90 Minuten schlüpft die Kabarettistin wieder gekonnt in ihre schrägen Frauencharaktere. Heiter, Bissig und immer pointiert spannt sie den Bogen zwischen der Landfrau Berta, über die Mesnerin Gundula bis zur Retterin der Muttersprache Fräulein Sauerstein.

Fr. 22. März, 20 Uhr, fideljo, Mosbach

www.fideljo.de