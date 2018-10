Cave61 in Heilbronn - Jazz-Konzerte im November

× Erweitern Al Cat & The Roaring Tigers

Gleich am ersten des neuen Monats präsentiert Werner Acker den Saxofonisten Christopher Beck. Am 08.11. ist das Klaus Graf Nue Quartett zu Gast im Cave 61. Joe Gallardo und seine Band stehen am 15.11. auf der Bühne: die Musiker um den aus Texas stammenden Posaunisten, Pianisten und Komponisten spielen an diesem Abend Songs aus dem Great American Songbook und eigene Kompositionen. Am 22.11. heißt es »Bühne frei« für Steve Coleman und Five Elements. Ausgehend von der Jazztradition entwickelte er eine musikalische Sprache, die zwar rhythmisch und harmonisch komplex sowie experimentell ist, aber stets soulful und funky klingt. Al Cat & the Roaring Tigers ist eine Live- Band voller Power, Drive und überschäumender Musikalität, gepaart mit Witz, Charme und einer perfekten Bühnenshow. diese Mischung erwartet die Zuschauer am 29.11. in Jazzclub.

November Programm im Cave61, Do. 1., 8., 15., 22., und 29. November, je 20 Uhr, Cave61

Heilbronn,

www.cave61.de