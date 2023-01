Celtic Rhythms direct from Ireland

In einer atemberaubenden Synthese aus Folklore, Musikshow und Tapdance bringt »Celtic Rhythms direct from Ireland« ein beeindruckendes Live Erlebnis auf die Bühne. Das Ensemble um Andrew Vickers bringt in voller Synchronität den Bühnenboden zum Beben und importiert das irische Lebensgefühl mit einer Live-Band nach Bad Mergentheim. Zu traumhaften keltischen Klängen tanzen die Aunahmetänzer in einem beeindruckenden Tempo und schaffen eine traumhafte Atmosphähre voller Lebenslust, rhythmischer Dynamik, tänzerischer Ausdruckskraft. Moderne Interpretationen der irisch-keltischen Traditionen des Stepptanzes durften schon über 100 000 Besucher in ganz Deutschland begeistern und versetzen die Zusschauer in aktualisierter Neuauflage der erfolgreichen Tour direkt nach Irland.

Celtic Rhythms direct from Ireland ,

Fr. 10. Februar, 19.30 Uhr, Großer Kursaal, Bad Mergentheim

www.bad-mergentheim.de