Die Udo Jürgens Story

Von »Ich war noch niemals in New York« über »Griechischer Wein« bis zu »Aber bitte mit Sahne« führt das Duo Fabriela Benesch und Alex Parger das Publikum durch die größten Hits und das Leben von Udo Jürgens. Der Regisseeur Erich Furrer führt hochemotional durch die Schaffenszeit Udo Jürgens und gibt auch private Einblicke in das Leben und den Werdegang des deutschen Sängers. Mit über 1000 komponierten Liedern und über 100 Millionen verkauften Tonträger zählt Udo Jürgens zu den erfolgreichsten Künstlern weltweit, sein Werk erstreckt sich von Schlager über Jazz und Chansons bis hin zur Popmusik. Alex Parger, der momentan wohl bekannteste Udo Jürgens Interpret, lässt die Herzen der Jürgens-Fans höher schlagen und nimmt sie mit auf eine Reise durch das Leben des erfolgreichen Solokünstlers an einem Abend voller Erinnerungen und Überraschungen.

Die Udo Jürgens Story, Mi. 15. März, 20 Uhr, Konzerthaus Heidenheim