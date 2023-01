Christian Baron

Willy sehnt sich nach einem normalen Leben: Er will seine Arbeit als Zimmerer gut machen, er will für seine Familie sorgen, träumt vom Eigenheim, doch will dabei vor allem eines bleiben: anständig. Horst, ein ungelernter Hilfsarbeiter, glaubt schon lange nicht mehr daran, auf ehrliche Weise den Aufstieg zu schaffen. Er greift zu halbseidenen Mitteln, verliert zunehmend die Kontrolle über seine Aggressionen und seine Existenz. »Schön ist die Nacht« beschreibt das Arbeitermilieu der westdeutschen Siebzigerjahre.

»Schön ist die Nacht«

Do. 23. Februar, 19 Uhr, Literaturhaus, Trappenseeschlösschen, Heilbronn