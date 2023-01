Christoph Sonntag Wörldweid

Christoph Sonntag

Christoph Sonntag stellt in seinem Kabarett Wörldweid die mutige These auf, dass in zwei Jahren die ganze Welt schwäbisch sprechen wird und berichtet von seiner Weltreise, bei der er Schwaben weltweit ausfindig gemacht hat, die als Auswanderer den schwäbischen Lifestyle pflegen. Das Publikum kann sich auf einen Abend voller Anekdoten aus Frankreich bis Südafrika, witzige Kommentare zum politischen Geschehen und der Pandemie gefasst machen und wird die Live-Show mit einem anderen Blick auf die Menschen im Wilden Süden verlassen.

Wörldweid, Fr. 03. Februar, 20 Uhr

Hardwaldhalle Eppingen