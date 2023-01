Weltklassik am Klavier: Julian Kim

Weltklassik am Klavier

Der in Südkorea geborene Pianist Julian (Joo Young) Kim stellt sein Programm »Wunderbare Sonaten und Etüden aus Barock und Romantik!« mit Werken von Scarlatti, Chopin und Liszt vor. Der junge Musiker gehört zu den besten asiatischen Nachwuchskünstlern. Das Publikum darf sich auf ein bemerkenswertes Konzert der Reihe „Weltklassik am Klavier!“ im Wasserschloss in Bad Rappenau freuen und sich von dem preisgekrönten Pianisten, der unter anderem in Mannheim studiert hat , verzaubern lassen.

Julian Kim

Do. 5. Februar, 17 Uhr

Wasserschloss Bad Rappenau