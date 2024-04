Das Fauré Quartett auf Schloss Kapfenburg

Die Musiker des Fauré Quartetts sind Pioniere. Nachdem sie sich 1995 gleich zu Beginn ihrer Studienzeit an der Musikhochschule in Karlsruhe im 150. Jubiläumsjahr Gabriel Faurés zusammengefunden hatten, wurde ihnen schnell klar, dass sich in dieser Kombination neue Repertoirewelten erforschen lassen. Das Klavierquartett veröffentlichte mit der Deutschen Grammophon Aufnahmen, die Maßstäbe setzen, hoch gelobte Alben mit Werken von Mozart, Brahms, Mendelssohn und den Popsongs von Peter Gabriel bis Steely Dan. Bei Sony Classical erschien ein Album mit Quartetten von Mahler und Strauss. Sie sind Visionäre ihres Fachs und ihre Experimente und Entdeckungen werden hoch geschätzt, ob sie mit der NDR Big Band spielen, mit Künstlern wie Rufus Wainwright oder Sven Helbig zusammenarbeiten, in Clubs wie Berghain, Cocoon Club »Le Poisson Rouge« in New York auftreten. cw

Do, 18. April 2024, 19.30 Uhr,Schloss Kapfenburg, www.schloss-kapfenburg.de