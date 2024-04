Ellie Pritts lädt die Besucherinnen und Besucher in dieser Ausstellung in eine Welt ein, in der das Surreale und das Esoterische zusammenfließen und die Grenzen zwischen dem Realen und dem Surrealen, dem Physischen und dem Metaphysischen herausgefordert werden. Ihre Kunst zeichnet sich durch eine komplexe Verschmelzung von kreativer Technologie und Narration aus und nutzt sowohl analoge als auch digitale Medien. Ihre Arbeit ist ein Zeugnis ihrer Fähigkeit, lebendige Farbpaletten, Glitch-Ästhetik und Selbstporträts zu verweben und so ein lebhaftes und immersives Erlebnis zu präsentieren. Pritts‘ künstlerische Wahrnehmung, geprägt von Synästhesie, ermöglicht es ihr, ihre Umgebung auf eine einzigartige, multisensorische Weise zu erleben und auszudrücken, wodurch »Calderúnicae« zu einer transformativen Reise in das Kernstück menschlicher Spiritualität und Vorstellungskraft wird.

Ellie Pritts – »Calderúnicae«, Do. 11. April bis Do. 20. Juni, Kunstverein im MIK, Ludwigsburg, www.kunstverein-ludwigsburg.de