Das Friedrichsbau Varieté wird 30!

Seit der Eröffnung am 24. Februar 1994 fanden im Friedrichsbau Varieté 360 verschiedene Shows, davon 118 Eigenproduktionen statt. Seither haben mehr als 2,4 Millionen Gäste das Friedrichsbau Varieté besucht. Über 2.400 Künstlerinnen und Künstler aus 36 Ländern waren zu Gast. Diesen besonderen Geburtstag feierte das Friedrichsbau Varieté am 24. Februar mit einer großen Jubiläumsgala für ausgewählte Gäste und Unterstützer. Aber auch das reguläre Publikum darf sich das ganze Jahr lang über besondere Geburtstagsaktionen und gleich drei einzigartige Jubiläumsshows freuen. Los geht es am 15. März mit der neuen Show »Cirque – Theater der Freigeister«. Sie handelt von artistischen Paradiesvögeln, wortgewandten Gauklern und akrobatischen Exoten. Ein Wanderzirkus, irgendwo im amerikanischen Wasteland der 50er Jahre. Sobald der Vorhang sich schließt, erwacht die Welt hinter den Kulissen zum Leben. Das zu Hause der Künstler ist die Straße, ihre Familie ist der Zirkus. Erfüllt von Fantasie, Romantik, Nostalgie, Wildheit und Freiheitsliebe begeistern spannende Charaktere mit herausragenden Künsten und einzigartigen Talenten. Zu erleben ist ein faszinierendes Spektakel, welches die Geschichten der Vergangenheit, die Visionen der Zukunft und vor allem das Leben im Hier und Jetzt lebendig macht. Nach der Sommerpause können sich die Zuschauer dann noch auf die Herbstshow »Generations – Reife Leistung« und die Wintershow» The Ballroom – Revue« freuen. Außerdem können alle Besucher bei einem großen Gewinnspiel teilnehmen und Eintrittskarten für eine Firmenweihnachtsfeier für insgesamt bis zu 30 Mitarbeiter für die Wintershow gewinnen.

Cirque – Theater der Freigeister

Fr. 15. März bis So. 2. Juni, Do. bis Sa. 20 Uhr, So. 18 Uhr,

Friedrichsbau Varieté, Stuttgart, www.friedrichsbau.de