High Voltage Power auf der Bühne!

AC/DC in den 70ern. Ehrlicher, harter Rock´n´Roll. Sonst nichts! Genau dieser Musik und Ära hat sich »Hole Full of Love« verschrieben. Konsequent – und kompromisslos. So nah am Original, dass selbst Dave Evans, erster Sänger und Gründungsmitglied von AC/DC, »Hole Full of Love« als Begleitband für eine Tour buchte. Die Show legt den Schwerpunkt auf den einzigartigen und unvergesslichen Sänger Bon Scott. Man schließt die Augen und glaubt, zurück in den 70ern zu sein. Eine unglaubliche Zeitreise mit Gesang auf den Punkt, 1:1-Gitarrensoli und einer Rhythmusgruppe, die genauso eingespielt ist, wie das Original. »Hole Full of Love« hat hunderte Shows gespielt, in ganz Deutschland und halb Europa. Und auch in der Halle Reichenbach gehört ein Konzert von »Hole Full of Love« seit Langem zum festen und geliebten Jahresreigen, wie Ostern und Sylvester.

Hole Full of Love, Sa. 9. März, 21 Uhr, die halle, Reichenbach,

www.diehalle.de