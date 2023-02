Die Füenf auf Abschiedstour

Die fünf schwäbischen Könige der A capella verabschieden sich von der Bühne und so heißt es dann auch in in der Remstalhalle in Waldhausen : »Endlich! Die Abschiedstour mit Highlights aus 25 Jahren«. Was ihre vielen Fans tief bedauern ist für Justice, Pelvis, Memphis, Little Joe und Dottore Basso der Anfang von etwas Neuem. Nach 25 Jahren ist es an der Zeit für individuelle Weiterentwicklung. Um sich von ihren Fans zu verabschieden, gehen die eigenwilligen Quatschköpfe noch ein letztes Mal auf Tour. Mit einem musi-komischen Freudenfeuer feiern sie ein Vierteljahrhundert »Sing und Unsing« und sorgen für gute Stimmung. Die letzte Gelegenheit, die fünf Sänger der inoffiziellen Baden-Württemberg-Hymne »Mir im Süden« (Platz 15 der SWR1-Hitparade 2022) noch einmal live zu erleben. cw

Die Füenf, Sa. 1. April, 20 Uhr, Remstalhalle, Lorch-Waldhausen,

www.stadt-lorch.de