»Ja gangat dia denn au scho en Rente?« Tja! Mit einem lachenden und einem weinenden Auge – ganz wie es sich für Komödianten geziemt – verabschieden sich »Hannes und der Bürgermeister« von ihrem treuen Publikum und von den Brettern, die so lange ihre Welt bedeuteten. Aber natürlich nicht, ohne nochmal »die Sau rauszulassen«! Jetzt gibt es noch die Gelegenheit, Gast zu sein in der bekanntesten Amtsstube Süddeutschlands – man sollte sich Taschentücher für die Lachtränen bereithalten! Egal, ob Schwabe oder nicht – »Hannes und der Bürgermeister« schaffen es, mit Dialekt, Humor und viel Witz, auch Menschen zu überzeugen. Wer dabei sein will, um das erfolgreichste Unterhaltungsensemble des Landes – musikalisch begleitet von »Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle« - noch ein letztes Mal in seiner Stadt zu erleben, sollte sich sputen.

Hannes und der Bürgermeister, Mo. 6. März und Di. 7. März, 20 Uhr

Stadthalle, Göppingen, www.goeppigen.de