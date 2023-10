Die große Südtiroler Weihnacht in Mosbach

»I mog Südtirol da fühl i mi richtig wohl, überall spürt man diese Magie, wer war mal do vergisst des Landl nie.« Auch 2023 transportiert Thomann Management das Südtirol-Feeling zu Weihnachten über die Alpen nach Deutschland. Seit ihrem sensationellen Grand Prix-Sieg »Beuge dich vor grauem Haar« sind die Ladiner längst weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und zählen zu dem Besten, was die Volksmusik zu bieten hat. Die Freude an der Musik und am Gesang führte das Kastelruther Männerquartett vor vielen Jahren zusammen. Bei ihnen passt die Harmonie in jeder Beziehung und sie gestalten und begleiten viele Konzerte und Aufführungen im In- und Ausland. Die romantische Stimme aus Bella Italia wie Graziano genannt wird, komplettiert unsere Starbesetzung. Der Südtiroler eroberte mit den Alben »Romantica« und »Ich sag ti amo« schnell die Herzen.

Do. 30. November, 19 Uhr, Alte Mälzerei Mosbach, www.thomann-management.de