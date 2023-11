Dietlinde Ellsässer und Jakob Nacken im Sparkassen Carré Tübingen

Ein schwungvolles Programm im Carré

Dietlinde Ellsässer und Jakob Nacken sind Kult. Das Comedy-Duo begeistert seit Jahren mit einer mehr als gelungenen Mischung aus Komik und Gesangskunst. In ihrem Programm »Lieblingslieder« singen die beiden in den höchsten Tönen und mit Esprit all das, was ihnen gefällt. Vom Schlager bis zum Chanson. Vom Impro-Lied bis zum vertonten Gedicht und sangesfrohen Vibrationen. Das Publikum darf gemeinsam mit dem Traumduo Dietlinde Ellsässer und Jakob Nacken ein Musikkabarett der Extraklasse genießen. Die beiden präsentieren Lieblingsstücke aus elf gemeinsamen Bühnenjahren und manch neue musikalische Perle. Frisch und fröhlich serviert und garantiert mit vollster Hingabe geträllert! Dietlinde Elsässer & Jakob Nacken »Lieblingslieder«

Mittwoch, 22. November, 20 Uhr, Sparkassen Carré Tübingen,

www.ksk-tuebingen.de/veranstaltungen