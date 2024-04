Disney Klassiker als Live-Konzert

Disney in Concert taucht 2024 zum bereits sechsten Mal in den musikalischen Kosmos von Disney ein und verspricht ein zauberhaftes Live-Erlebnis. Die Solistinnen und Solisten sind keine Unbekannten im Disney Kosmos. Im Jahr 1999 durfte Drew Sarich die Rolle des Quasimodo in der Uraufführung des Disney Musicals »Der Glöckner von Notre Dame« übernehmen. Willemijn Verkaik eit Mitte Oktober 2023 begeistert sie das Publikum als Elsa in »Die Eiskönigin – Das Musical« in Hamburg. Als Debütant mit dabei ist unter anderem auch Gino Emnes, der im Jahr 2001 die Rolle des Simba in der deutschsprachigen Premierenbesetzung von »Der König der Löwen« verkörperte. Gemeinsam mit dem Hollywood-Sound-Orchestra begeben sich die Starsolistinnen und Starsolisten auf eine einzigartige Reise durch die erfolgreichsten Lieder der schönsten Disney Filme.

Disney In Concert Sa. 4. Mai, 20 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart,

www.musiccircus.de