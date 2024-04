This man is trouble … Johnny Trouble.

Die Band um den Sänger und Gitarristen Johnny Trouble ist weitgereist und hat mit ihrem stilechten 50er Jahre Country- und Rockabilly Sound schon viele Herzen und Tanzbeine erwärmt. Aufgewachsen im dunklen Tal von Schlattstall, verbringt er seine Jugend in den Tiefen der Wälder mit den Füchsen und einer Gitarre. Zu Hause und in der Schule hörte er immer wieder: »Du machst nur Ärger, Johnny!!!« Daraus ergab sich schlussendlich sein Künstlername. Den Ärger und die Dunkelheit findet man immer wieder in Johnny Troubles Texten, der sich musikalisch mit seiner Band gerne in den Gassen amerikanischer Ghosttowns oder in stürmischen Landschaften zwischen Americana, Country, Rockabilly und Folk bewegt. Die musikalischen Vorbilder sind klar erkennbar und wer auf den Sound des frühen Johnny Cash steht, kommt an diesem Abend absolut auf seine Kosten.

Sa. 11. Mai, 20 Uhr, die halle, Reichenbach,

www.diehalle.de