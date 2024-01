Dodokay: Grasdackel in Freiberg auf der Pirsch

Dodokay erlangte zunächst Bekanntheit auf Plattformen wie YouTube, auf denen er Darth Vader, Barack Obama, den deutschen Bundestag und viele andere prominente Persönlichkeiten das Schwäbische näherbrachte. Doch das war erst der Anfang seiner außergewöhnlichen Karriere. In »I bin‘s selber« feiert Dodokay sein zehnjähriges Jubiläum live on stage. Die Show verspricht nicht nur brandneue Synchronisationen auf der mitgebrachten Leinwand, sondern bietet auch einen Blick zurück auf die Höhepunkte seiner bisherigen Bühnenkarriere. In seinen berühmt-berüchtigten Stand-Up-Einlagen beantwortet Dodokay zudem brennende Fragen, die vielleicht bisher niemand gestellt hat. Ein Abend geprägt von herzhaftem Lachen, authentischem Schwäbisch und einer Prise Dodokay-Charme. Die einzigartige Mischung verspricht beste Unterhaltung für Jung und Alt.

Dodokay, Fr. 3. Februar, 20 Uhr, Prisma, Freiberg, www.livemacher.de