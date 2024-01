Live-Nacht in Heilbronn am 16. März wieder am Start

Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: die Live-Nacht setzt nach nach dem Erfolg im Oktober ihre 16-jährige Erfolgsgeschichte in der Käthchenstadt fort und wartet auch in diesem Frühjahr wieder mit der Crème-de-la-Crème der Live-Musik auf. Das erfolgreiche Konzept wird fortgeführt. Attraktive Lokale, die schöne Kulisse der Innenstadt und die hohe Qualität der Bands sind ein Markenzeichen dieses Events. Bei der Live-Nacht wird ein großes Musikspektakel geboten, denn egal ob Rock, Pop, Rockabilly, Schlager, Soul oder Funk – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Mit dem einmal gekauften Eintrittsbändchen hat man Zutritt zu allen teilnehmenden Locations und kann somit die gesamte musikalische Bandbreite genießen oder einfach in einem Lokal verweilen, wenn man sein Plätzchen und seine Lieblingsband gefunden hat.

Sa. 16. März, ab 21 Uhr, Innenstadt Heilbronn, Infos und Tickets unter heilbronn.live-nacht.de