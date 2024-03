Einzigartige Fassung von Romeo und Julia in Stuttgart

Mit einer Neuinszenierung kommt die spektakuläre Show CHINA GIRL des Chinesischen Nationalcircus mit den Welthits von David Bowie im Frühjahr 2024 erneut auf eine große Europa Tournee. Die ergreifende Handlung des atemberaubenden Events China Girl, verlegt die Kulisse von Shakespeares legendärem Klassiker »Romeo und Julia« ins heutige New York. Die Liebesgeschichte zwischen den Hauptfiguren Dou Dou und Roberto spielt sich dabei vor dem Hintergrund einer stetigen Auseinandersetzung rivalisierender ethnischer Gruppierungen ab. Ein Clash of Cultures zwischen westlich geprägten Bewohner aus »Little Italy« und den chinesischen Einwanderern. Ewige Liebe und verhängnisvolle Feindschaft zwischen heruntergekommenen Hinterhöfen, Garküchen und Edelrestaurants von Manhattans Chinatown dargestellt in einer Kunstform, die einem den Atem stocken lässt.

China Girl, So. 17. März, 20 Uhr, Liederhalle, Stuttgart,

www.stuttgart-live.de