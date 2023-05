Ellwanger Schlosskonzerte 2023, 17. Juni - 23. September

Foto: Nikolai Lund Leonkoro Quartet

Für Freunde klassischer Kammermusik sind die Ellwanger Schlosskonzerte seit Jahrzehnten ein Garant für Musik auf höchstem Niveau im besonderen Ambiente des Thronsaals im Ellwanger Schlossmuseum. Die Reihe wird gemeinsam von der Stadt Ellwangen und dem Kulturverein Stiftsbund betrieben.

Die diesjährige Reihe beginnt am Samstag, den 17. Juni mit Annabel Hauk (Cello) und Alexander Vorontsov (Klavier). Auf dem Programm stehen Werke von Beethoven, Brahms, Prokofiev und Rachmaninoff. Annabel Hauk gilt als »aufsteigender Stern« unter den jungen Cellisten. Bereits eine Woche später, am Samstag, 24. Juni, gastiert das Leonkoro Quartett mit Streichquartetten von Webern, Ravel und Beethoven im Thronsaal. Das noch junge Ensemble hat bereits viele renommierte Preise und Auszeichnungen erhalten und sich auch auf dem internationalen Parkett etabliert. Das Noah Quartett, das aus Mitgliedern des NDR Elbphilharmonie Orchesters besteht, bestreitet einen Konzertabend am 8. Juli mit einem Programm von Haydn, Ligeti und Schubert. Die Wiener Klavierprofessorin Barbara Moser gastierte bereits 2019 in Ellwangen und kommt dieses Jahr am 26. August. Neben Moser werden Marili

Foto: Noah Quartett Noah Quartett

es Guschlbauer (Cello) und Alexey Mikhaylenko (Klarinette) musizieren. Das Publikum erwartet ein kurzweiliger Abend mit Werken von Mozart, Vollweiler, Bruch, Juon und Rota. Zwei Wochen später, am Samstag, 9. September treten Mikhail Pochekin (Violine) und Kiveli Doerken (Piano), die bereits letztes Jahr mit einem reinen Beethoven-Abend begeisterten, gemeinsam mit Simon Tetzlaff (Violoncello) mit Musik von Mozart, Dvorak und Beethoven auf. Den krönenden Abschluss bildet ein Konzertabend mit den beiden Professoren Peter Hörr (Violoncello) und Florian Uhlig (Klavier) am Samstag, 23. September. Zu hören gibt es Werke von Beethoven, Schumann und Rachmaninow.

Die Ellwanger Schlosskonzerte beginnen jeweils um 19 Uhr. Karten gibt es bei der Tourist-Information Ellwangen unter 07961-84303, tourist@ellwangen.de (bis 12 Uhr am Veranstaltungstag), sowie über Reservix und an der Abendkasse. Der Thronsaal im Schlossmuseum ist über einen Fahrstuhl barrierefrei erreichbar.

Ellwanger Schlosskonzerte Sa. 17. Juni bis Sa. 23. September, Schlossmuseum Ellwangen, www.ellwangen.de