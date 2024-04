Elvis trifft Elvis: Love Letters from Bempflingen

Im Volksmund heißt es: »Man trifft sich immer zweimal«. Erst recht, wenn man sich so ähnlich ist wie diese beiden: Herr Hämmerle aus Bempflingen und der King of Rock and Roll. Glimpflich kam Herr Hämmerle beim ersten unfreiwilligen Zusammentreffen beim Unfall im Kreisverkehr davon – in Freundschaft, vereint durch die Musik. Denn der Schwabe gibt gerne selbst den Elvis. Nachdem Herr Hämmerle zu Besuch in Memphis war, steht nun der Gegenbesuch an. Eine heikle Angelegenheit: Elvis sollte nämlich nicht erfahren, dass Herr Hämmerle sich dazu berufen fühlte, seine Korrespondenz zu übernehmen und Briefe von Verehrerinnen aus Deutschland eigenmächtig zu beantworten... Damit Herrn Hämmerles individuelle Auslegung des Postgeheimnisses nicht ans Licht kommt, versucht er den King mit einer Sightseeing-Tour durch‘s Ländle inklusive Sprachkurs unter Kontrolle zu halten. Die Tour hält für Elvis verblüffende Erkenntnisse bereit: Beispielsweise, dass Meister Petz im Ländle geboren wurde, auch wenn er als Teddy die Welt eroberte, Henry Ford ohne Herrn Daimler das Fließband gar nicht erst hätte erfinden müssen und ein Kittelschurz nicht als Souvenir für die Liebste in Graceland taugt. Doch wie bei ihrer ersten Begegnung kommt es zu einem folgenschweren Zusammenstoß. Da ist nämlich noch die rüstige Rentnerin Frau Schwerdtfeger, die das ungleiche Duo ordentlich aufmischt! Schon ,it ihrem ersten Programm hatte das einzigartige Duo bewiesen: Sie sind Meister ihres Faches. Auf hohem Niveau vereint sich auch im neuen Programmgrandioses Kabarett und Stand-Up Comedy von Bernd Kohlhepp mit einer authentischen Musikperformance von Nils Strassburg, Frontman der Band The Roll Agents und Träger des Titels »Best Elvis Germany«.

