Euro 2024 Festival Stuttgart

Bevor »König Fußball« zum »Euro 2024 Festival« auf der Fan Zone Schlossplatz in der Stuttgarter Innenstadt einzieht, gehört die Bühne vier nationalen Superstars: Am Donnerstag, 13. Juni, sorgen Robin Schulz, Leony, Le Shuuk und Topic beim Eröffnungskonzert zur EM vor der einzigartigen Kulisse auf dem Schlossplatz für einen stimmgewaltigen und stimmungsvollen Auftakt. Auf der größten Fan Zone Stuttgarts, auf der vom 14. Juni bis 14. Juli bei der bis zu 30.000 Fans aus aller Welt beim Public Viewing die Fußball-Europameisterschaft feiern werden, bringen die vier deutschen Top-Acts ihre Fans mit Elektro-Beats auf Touren.

Den Auftakt macht Leony, eine der aktuell angesagtesten Sängerinnen. Die Casting-Show-Siegerin und DSDS-Jurorin sorgte mit Hits wie »Brother Louie«, »Remedy« oder zuletzt »Waking Up« für Furore. Danach entert Topic die Bühne. Der DJ und Produzent feierte mit »Breaking Me« seinen weltweiten Durchbruch. 2020 tanzte jeder zu diesem Ohrwurm, mittlerweile wurde der Song mehrere Milliarden Mal gestreamt – und machte DJ Topic zu einer der bekanntesten Größen der Electronic Dance Music. Gigantische Streaming-Zahlen und weltweiter Erfolg gehört für Mega-Star Robin Schulz längst zum Alltag. Von Osnabrück aus hat der heute 36-Jährige die Musikcharts erobert und gilt als erfolgreichster deutscher DJ aller Zeiten. Er ist der meistgestreamte deutsche Künstler im Ausland. Schulz lieferte Welthits am Fließband, zu seinen größten Hits zählen »Prayer in C«, »Waves« und »Sugar«. Auf die Frage, worauf er am meisten stolz ist, antwortete er: »Darauf, dass ich immer noch dieselben Freunde habe. Und dass ich aufzeige, dass mit Musik alles möglich ist.« Den Schlusspunkt auf dem Schlossplatz setzt Le Shuuk. Das Markenzeichen des charismatischen Stuttgarter DJs sind harte, treibende Techno Beats – bei seinem Heimspiel wird er die Bühne im Herzen der Host City rocken und so Stuttgart mit seiner Musik zu seinem Stadion machen. »Für mich fühlt es sich wie ein Ritterschlag an, und es ist eine Ehre, als Stuttgarter Teil der Euro 2024 zu sein. Eine größere Anerkennung für die letzten 19 Jahre als DJ kann man in der eigenen Stadt wohl kaum erreichen. Es ist fast schon surreal – in der Boa Stuttgart angefangen und jetzt darf ich die Euro 2024 in Stuttgart auf dem Schlossplatz eröffnen,« erklärt der Le Shuuk.

Expand Foto: Le Shuk

Euro 2024 Festival

Do. 13. Juni, ab 17 Uhr,

Schlossplatz, Stuttgart

uefaeuro2024.stuttgart.de/openingconcert

Expand Foto: Mats Bohle