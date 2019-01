Eppinger Figurentheater: »Die Reise der Schneeflocke«

× Erweitern Schneeflocke

Schneeflocke kommt zum ersten Mal zur Erde und fragt sich schon, was wohl ihre Aufgabe sein wird. Vielleicht wird sie ja ein Teil eines Schneemanns oder Schneeballs. Die Eisfürstin hat allerdings andere Pläne; sie will Schneeflocke besitzen und zusammen mit den anderen in ihren Eispalast sperren. Kann Schneeflocke ihren Fängen entkommen?

Im Glanz der vielen bunten Weihnachtslichter strahlt Schneeflocke glücklich wie ein funkelnder Diamant. Kein Wunder, dass die Eisfürstin sie besitzen will. In ihren Kristallpalast hat sie bereits viele Schneeflocken eingesperrt, die dort ein kümmerliches Dasein führen und nicht mehr funkeln. Die Eisfürstin braucht dringend eine neue Schneeflocke, mit deren Schönheit sie sich schmücken kann!

Ob Schneeflocke ihren Fängen entkommt? Und vielleicht die gefangenen Schneeflocken rettet? Und auch noch ihre wahre Bestimmung findet? - Kommen Sie mit auf diese wundersamen Winterreise und Sie finden es heraus.

Die magischen Licht- und Schatteneffekte, der originelle Soundtrack, das winterliche Bühnenbild und die kunstvollen filigranen Figuren verleihen diesem Theaterstück einen ganz besonderen Zauber. Eine wundersame Wintergeschichte zum mitfiebern und träumen, staunen und lachen - für die ganze Familie.

Bis 16.01.19

Bahnhofstr. 26, Eppingen

www.eppinger-figurentheater.de