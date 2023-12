Eure Mütter in Mosbach

Eure Mütter sind unermüdlich auf Tour. Andreas Kraus, Donato Svezia und Matthias Weinmann heißen die drei Herren, die sich schon seit frühster Kindheit aus der Schule kennen. Mit dem neuen Programm „Fisch fromm Frisör“ kommt das Comedy-Trio aus Stuttgart am Sonntag, 17. Dezember, um 19 Uhr auch nach Mosbach in die Alte Mälzerei. Mehr als 20 Jahre ist es her, dass das Stuttgarter Comedy-Trio erstmals eine Bühne betrat und im Anschluss die Welt der Unterhaltung komplett auf links drehte. In ganz Deutschland und darüber hinaus wurden sie im Nu zu Lieblingen des Comedy-Publikums mit ihrer einzigartigen Mischung aus Wort, Musik und Akrobatik. Okay, vielleicht ist „Akrobatik“ etwas übertrieben. Ihre Mischung aus Wort, Musik und meisterhaftem Tanz… Ja, also gut: Es ist eine Mischung aus Wort, Musik und entspanntem Sitzen auf bequemen Stühlen. In jedem Fall einzigartig.

So.17. Dezember, 19 Uhr, Alte Mälzerei, Mosbach, www.provinztour.de