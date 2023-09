Federspiel im Bürgerhaus Backnang

Ein siebenköpfiges Ensemble, das Blasmusik neu definiert : Schier unheimliches Können trifft auf jugendliche Frechheit in Spiel, Arrangements und Auftreten. Kreativität, Spontanität und Spielwitz werden von den Mitgliedern des Bläserensembles Federspiel großgeschrieben. Volksmusik aus Österreich ist der Ausgangspunkt ihrer Konzerte. Die Musiker bearbeiten Melodien, improvisieren darüber und lassen sie neu erklingen – immer mit einem Schuss Humor und Selbstironie. Dazu kommen Eigenkompositionen mit Pop-Elementen. Das neue Programm »Albedo« reflektiert die dunklen und lichten Momente der jüngsten Zeit in musikalischen Schallwellen voller Leichtigkeit und Spiellaune. Es beinhaltet zünftige Volksmusik im Federspiel-Stil ebenso wie ruhige Stücke und Volkslieder, um dann wieder in die charmante Leichtigkeit eines Wiener Walzers überzugehen.

Federspiel, So. 22. Oktober, 18 Uhr, Bürgerhaus Backnang,

www.backnanger-buergerhaus.de