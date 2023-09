Kreuzgangspiele extra: Invasion – The Offenbach Project

Offenbach und Elektronik, zeitgenössischer Tanz und Mode, Vergangenheit und Gegenwart, Kunst und Unterhaltung – all das trifft in dem für den Kölner Tanzpreis nominierten Stück »Invasion« aufeinander und erzeugt Reibung. Gemeinsam mit dem Soundkünstler Stefan Bohne, zwei Cellistinnen und Mode von Comme des Garçons bitten Emanuele Soavi und sein Ensemble zu einer lustvoll-exaltierten Performance, die in Offenbachs Leben und Werk spannende Fortschreibungsqualitäten entdeckt. Inspiriert von seiner phantastischen Oper »Die Reise zum Mond« bewegt sich »Invasion« zwischen Utopie und

Realität, Intimität und Veräußerung – ganz im Sinne des Komponisten, der in seinen Werken »eine öffentliche, tanzende Welt, wie sie bisher unerhört war und niemals wiederkommen wird« erschuf.

Fr. 13. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle Kasten, Feuchtwangen

www.kreuzgangspiele.de