Fools Garden: Auf der Suche nach Limonenbäumen in Reichenbach

Fools Garden: Auf der Suche nach Limonenbäumen

Sobald man den Namen »Fools Garden« nur liest, hat man sofort den Hit »Lemon Tree« für mindestens 24 Stunden im Ohr. Die schwäbische Band eroberte die Welt im Sturm und ist bis heute aktiv. Man könnte denken: Wer soviel erreicht und erlebt hat wie Fools Garden, kann sich in Ruhe zurücklehnen, die Füße hochlegen und sich auf dem Erreichten ausruhen, doch weit gefehlt: Die beiden Masterminds Peter Freudenthaler und Volker Hinkel verspüren nach wie vor eine unbändige Lust neue Songs zu schreiben, Alben aufzunehmen und auf Tour zu gehen. Mit aktuellen Songs aus ihrem 2021 veröffentlichten Album »Captain...Coast is clear« und alten Lieblingen liefern sie großes Entertainment. Die sechsköpfige Band um Bandgründer Peter Freudenthaler und Volker Hinkel wird für neue Ohrwürmer in Reichenbach an der Fils sorgen. Ihre »Electro-Acoustic Session« ist eine faszinierende Mischung aus akustisch arrangierten Songs und brandneuem Material auf Basis elektronischer Klänge.

Fools Garden, 10. März 20 Uhr, die halle, Reichenbach,

www.diehalle.de