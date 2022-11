Das Theater Radelrutsch lädt ein zu einer märchenhaft musikalischen Mitspielreise in das Naturreich von Frau Holle. Die kleinen Zuschauer setzen mit dem Mädchen Marie das Spinnrad in Schwung, freuen sich an der blühenden Blumenwiese, holen die knusprigen Brote aus dem Backofen, schütteln die reifen knackigen Äpfel vom Baum und lassen die federweißen Schneeflocken wirbeln.

30. November, Bürgerzentrum Brackenheim, www.radelrutsch.de