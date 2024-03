Generationenkonzert: Begegnungen

Dieses Jahr lädt die Kulturstiftung Hohenlohe zu einem ganz besonderen Festabend ein, der unter dem Motto »Begegnungen« steht. Begegnen kann man dort am Donnerstag, 11. April ab 15.30 Uhr in der Freien Schule Anne-Sophie in Künzelsau jungen Menschen, die im Landesjugendorchester Baden-Württemberg mit unbändiger Spielfreude klassische Musik darbieten. Ebenso begegnen kann man weiteren jungen Menschen, die mit Preisen des Europäischen Schülerwettbewerbs im Rahmen der Veranstaltung ausgezeichnet werden. Darüber hinaus stellt die Stiftung ihr Demokratie-Memory vor, an dem im Rahmen der DemHOKratie-Initiative sieben Hohenloher Schulen mitgewirkt haben.

Expand Foto: Rebekka Holmgren Miriam Helms Ålien

All diese jungen Menschen begegnen wiederum opulenter klassischer Musik beim nachfolgenden Konzert. Gespielt wird das Violinenkonzert in D-Dur op.77 von Johannes Brahms, Siegfrieds Trauermarsch aus Richard Wagners Oper »Götterdämmerung« und die Totenfeier von Gustav Mahler. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Als Solistin tritt dann die norwegische Geigerin Miriam Helms Ålien auf. Die Leitung hat der renommierte Dirigent Sebastian Tewinkel. Dieser Festabend richtet sich somit nicht nur an die treuen Fördermitglieder der Kulturstiftung. Es treffen sich vielmehr alle Generationen im Publikum und Umfeld der Veranstaltung. Diese findet in Kooperation mit der Freien Schule Anne-Sophie und der Firma Würth statt.

Do. 11. April, 15.30 Uhr und 17 Uhr, Freie Schule Anne-Sophie, Künzelsau-Taläcker, www.hohenloher-kultursommer.de