Der König des Kalauers kehrt zurück

Der Republik bestens bekannt ist er eigentlich als Wüterich Gernot Hassknecht. Doch er kann auch ganz anders. Denn wenn Hans-Joachim Heist die Erhardtbrille aufsetzt, die Haltung von Heinz Erhardt annimmt und in seiner unverwechselbaren Art spricht, meint man Heinz Erhardt sei da. Mit seinen Wortspielereien, Pointen und Reimen hat Heinz Erhardt ein Millionenpublikum begeistert. Er war verschmitzt, spitzbübisch und fantasievoll. An diesem Abend gibt es die besten Gedichte, Lieder und Conferencen des Königs des Kalauers aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben. Unter dem Motto »Noch’n Gedicht« spielt Heist einen Querschnitt durch Erhardts schönste Reime und Wortspielereien und beweist, das er selbst so etwas wie das lebende große Heinz-Erhardt-Buch ist. Ein Abend an dem beste Stimmung und jede Menge Schalk garantiert sind.

Noch´n Gedicht – der große Heinz-Erhardt-Abend, Sa. 6. April, 20 Uhr, Stadthalle Schillerhöhe, Marbach, www.livemacher.de