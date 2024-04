Giora Feidmann Duo in Schwäbisch Gmünd

Der Klarinettist Giora Feidman wird auch »der König des Klezmer« genannt, eine Bezeichnung die ihm seine großen Erfolge einbrachte und das virtuose Spiel des Musikers zu beschreiben versucht. Der Preisträger mehrerer Klassik-Echo-Preise erlangte weltweite Bekanntheit als Interpret der oscarprämierten Filmmusik von Steven Spielbergs »Schindlers Liste« und Filmen wie »Jenseits der Stille« von Caroline Link und »Comedian Harmonists« (1997) von Joseph Vilsmaier. Als Klezmer bezeichnet man die aus dem Judentum stammende Volksmusik, deren Klang eng mit dem jüdischen Gesang verbunden ist. Schon in jungen Jahren spielte der 1936 in Argentinien geborene Musiker an der Seite seines Vaters bei Hochzeiten und anderen Festen, bis er schließlich 1956 nach Israel auswanderte um bei im Israel Philharmonic Orchestra als Klarinettist anzuheuern. Seit den 70ern ist Feidman erfolgreicher Solo-Künstler. Seine aktuelle Tour steht unter der Überschrift »Revolution of Love«, er möchte die Welt mit einer Botschaft der Liebe zu durchdringen. Nicht nur mit seiner Musik engagiert sich Feidman seit Jahren für Liebe und Frieden: für sein Engagement um Frieden zwischen Völker, im speziellen für die jüdisch-deutsche Verständigung und Aussöhnung wurde er unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und dem internationale Brückepreis ausgezeichnet. Mit seinem musikalischen Partner Vytis Šakūras am Klavier präsentiert Feidman Kompositionen von Majid Montazer, der Feidmans Visionen auf das Notenpapier bringt. Der Pianist Vytis Šakūras tritt in diversen Kammermusikbesetzungen mit international renommierten Künstlern auf und arbeitet mit international gefeierten Opern- und Konzertsängern. Das Giora Feidman Duo verspricht einen musikalischen Dialog voller Sinnlichkeit und Stärke, bei dem Feidmans Klarinette, die Rolle des »Mikrofon seiner Seele« einnimmt.

Mo. 20. Mai, 19 Uhr, Congress-Centrum Stadtgarten, Schwäbisch Gmünd

www.schwaebisch-gmuend.de