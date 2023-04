Gitarrenlegende Siggi Schwarz feiert Meilensteine des Rocks in Heidenheim

Die Gitarrenlegende Siggi Schwarz, feiert 2023 sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Erfolge feierte er in dieser Zeit vor allem mit seinem Crossover Projekt »Milestones of Rock«. Für dieses tourt er bereits seit einigen Jahren mit bekannten Philharmonischen Orchestern durch ganz Deutschland. Sein Heimkonzert wird diesjährig begleitet durch die Nürnberger Symphoniker, mit Verstärkung durch seine internationale Band. Die Zuhörer können sich auf 70 leidenschaftliche Musiker freuen, die auf der Bühne für einen Symphonic-Rock Abend der Extraklasse sorgen werden. Rocksound trifft philharmonische Klänge, eine einzigartige Schwingung ist an diesem Abend also garantiert. Zusammen mit dem Ausnahmesänger Markus Engelstädter interpretiert Siggi Schwarz die Rock-Highlights der 70er und 80er Jahre, wie »Bohemian Rhapsody«, »Stairway to Heaven« oder »Eye of the Tiger«.

Milestones of Rock, Sa. 20.Mai, 20 Uhr, Congress Centrum, Martin-Hornung-Saal, Heidenheim

www.locations-hdh.de