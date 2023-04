Shopping Animals - eine interaktive Spielshow im Shopping-Wahn in Göppingen

Das Junge LTT nimmt das Thema Konsum genauer unter die Lupe. Mit größter Sorgfalt werden die neuesten Modekollektionen entworfen und umgesetzt. Was passiert aber danach? Während die Konsumenten in den Läden stöbern und Online die Seiten durchforsten, werden die bereits veralteten Kollektionen des letzten Jahres geschreddert. Was genau ist Konsum? Verbrauch oder Luxus? Die Produktion von Dingen und Klamotten steigt, Zielgruppe sind dabei vor allem junge Menschen. Ob nützlich oder unnütz, der Sinn der Ware wird immer zweitrangiger - die Ästhetik rückt in den Vordergund. Aber macht einkaufen wirklich glücklich? Oder überwiegen doch vielleicht Konsumkritiken? »Shopping Animals« ist eine interaktive Spielshow und die theatrale Auseinandersetzung mit der Inszenierung von Dingen, dem Haben-Wollen und den Bedingungen der Produktion.

Shopping Animals, Fr. 12. Mai, 10 Uhr, Altes E-Werk, Göppingen

www.odeon-goeppingen.de