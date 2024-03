Große Schlagerparty in Besigheim

Wenn am 30. März die Alte Kelter in Besigheim ihre Pforten öffnet, erwartet die Gäste eine Schlagerparty der Superlative. Der Neckar-Enz-Verein freut sich, bereits zum neunten Mal Gastgeber dieses unvergleichlichen Events mit einem ganz besonderen Highlight zu sein: Die Familie Hossa, eine der stimmgewaltigsten Schlagerbands Deutschlands. Mit ihrer großen Bandbesetzung von neun Musikern, darunter herausragende Sänger und Instrumentalisten, verspricht die Familie Hossa eine Show, die in Erinnerung bleiben wird. Die Band, bekannt für ihre atemberaubenden Kostümwechsel und das einzigartige Wohnzimmer-Bühnenbild inklusive Hossa-TV, sorgt für eine Atmosphäre, die die Besucher direkt in die Welt des Schlagers eintauchen lässt. Zu den musikalischen Höhepunkten gehören geliebte Lieder wie »Eine neue Liebe«, »Michaela« und »Ti Amo«.

Große Schlagerparty mit Familie Hossa, Sa. 30. März, 19.30 Uhr, Stadthalle Alte Kelter, Besigheim, www.reservix.de