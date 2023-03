Haigern Live! 2023

Zum 13. Mal heißt es auf dem Haigern zwischen Flein und Talheim »Spielen für einen guten Zweck« und so wird an vier Tagen mit 40 Stunden Programm wieder »Haigern Live!« stattfinden. Unter den 17 Live-Bands befinden sich auch dieses Jahr wieder regional und überregional bekannte Bands. Am Sonntag dürfen sich die Kleinen auf ein tolles Rahmenprogramm zum Mitmachen freuen mit Kinderschminken, Streetmagic, dem heißen Draht und wer ganz verwegen ist, darf sich am Superhelden Führerschein probieren und den Kletterturm besteigen. Der Fleiner Helmut Trölsch stellt außerdem seine Kettensägen-Skulpturen vor. Das Gelände ist nur mit dem kostenlosen Shuttlebus erreichbar, der im 15-minütigen Takt zwischen Flein, Talheim und den ausgeschilderten Park & Ride-Parkplätzen verkehrt.

Haigern Live, Fr. 21. bis Mo. 24. Juli, auf dem Haigern, Anreise mit dem Shuttlebus.