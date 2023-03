Rock of Ages Festival 2023

Seit 2006 treffen sich Liebhaber von gepflegter Gittarrenmusik zum Festival in Seebronn und attestieren dem »Rock of Ages« ein Woodstock-Feeling. Auch in diesem Jahr präsentiert das Open Air Event wieder ein Line up, das begeistertes Feedback nach sich ziehen wird. Neben »John Lee‘s Barclay James Harvest«, die vermutlich das letzte Mal diesen Sommer touren werden, befindet sich die Rocklegende Suzie Quattro auf der Liste. Die finnische Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band »Lordi«, bekannt durch ihren Gewinn des ESC 2006, findet ihren Weg auf die Seebronner Bühne genauso wie Königin des Heavy Metal »Doro« und viele weitere Bands und Musiker. Das »Rock of Ages« war mit seinem Familiensonntag auch schon immer ein familienfreundliches Event und wird auch dieses Jahr wieder für die Kleinen einiges zu bieten haben.

Rock of Ages Festival Fr. 28.- So. 30. Juli, Rottenburg am Neckar,

Festplatz Seebronn,

www.rock-of-ages.de