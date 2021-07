Mit dem schwäbischen Charme eines echten Halbitalieners beschreibt Heinrich Del Core in seinem »Best of Programm« die schönsten und lustigsten Geschichten der letzten Programme, quasi das Tüpfelchen auf dem i. Alltäglichen Kuriositäten werden so detailgetreu und so plastisch erzählt, dass man glaubt selbst dabei gewesen zu sein.

Heinrich del Core, Mi. 25. August, 19 Uhr

Fährlebühne, Heilbronn

www.heinrich-delcore.de