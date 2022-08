Hohenloher Kultursommer: Highlights im September

Auch im September hat der Hohenloher Kultursommer viele und vielseitige Highlights zu bieten.

Fans der Weltmusik kommen beispielsweise am 4. September in der Alte Kelter in Bretzfeld-Geddelsbach auf ihren Kosten, wenn Billow Wood Neo-Folk aus Westirland spielt. Lena Neudauer an der Violine und Matthias Kirschnereit am Klavier geben, mit Unterstützung des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn am 11. September in der Kultura in Öhringen ein »Gemischtes Doppel« und spielen unter anderem Werke von Schubert, Mozart, Haydn und Mendelssohn. Ein nicht minder talentiertes Duo, bestehend aus Silke Aichhorn an der Harfe und Andreas Schablas an der Klarinette, tritt am 24. September im Reinhold Würth-Haus in Bad Mergentheim auf. Gespielt werden romantische Werke von Rossini, Mascagni, Ciacoma und Pierné. Am 25. September bieten Martina Trumpp und ihr Ensemble auf Schloss Langenburg einen Querschnitt durch die Oper »Tannhäuser« im Rahmen von »Wagner in 90 Minuten«.

Ein besonderes Highlight im September ist der Konzerttag in Schwäbisch Hall am 18. September. Geboten werden drei Konzerte in unterschiedlichen Räumlichkeiten. Drumherum hat man Gelegenheit durch die Altstadt zu schlendern, am Kocherufer zu sitzen, das eine oder andere kulinarische Angebot zu genießen, eins der Museen zu besuchen oder eine Stadtführung zu machen. Ein feinsinniges musikalisch-literarisches Fühstück veranstalten Heiko Ruprecht und Veronika Ponzer im neuen Globe um 11 Uhr, das Trio Parnassus spielt um 14 Uhr in der Hospitalkirche Werke von Rinck und Beethoven und um 17 Uhr sorgt »Das Meer – Konzert für Klavier, Cello und Video« für Fernweh.

Mehr Infos unter www.hohenloher-kultursommer.de