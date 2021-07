Hohenloher Kultursommer 2021

Erfordert die 35. Saison noch eine agile Planung hinsichtlich den aktuellen Corona-Verordnungen, so versprechen die Festivalmacher aber, alle Konzerte an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen und nach Möglichkeit durchzuführen.

Zwar muss die ein oder andere Veranstaltung aufgrund von Ein- und Ausreisebestimmungen internationaler Künstler und Ensembles erneut verlegt oder gar abgesagt werden, aber dennoch finden derzeit jede Woche Konzerte statt. Aufgrund beschränkter Platzkapazitäten bietet sich eine schnelle Buchung von Konzertkarten an.

Am 9. Juli geht es in Vellberg weiter mit Folk Avantgarde aus Mazedonien, präsentiert vom Duo Doneff/Dafka mit Tapan und Bajan. Der Konzerttag in Öhringen steht am Sonntag, den 11. Juli im Programm. Hier finden gleich drei Konzerte in drei unterschiedlichen Räumlichkeiten statt, die alle zu Fuß zu erreichen sind – ein perfekter Termin für einen Tagesausflug in die historische Stadt. Um 11 Uhr gibt es Oriental Jazz mit dem Ensemble FisFüz im Filmtheater Scala, um 14 Uhr im Blauen Saal des Schlosses russische Lieder und Arien und um 17 Uhr Kammermusik mit dem Concertino Ensemble unter dem Motto »Die Romantiker«. Der Württemberger Hof bietet zur Vorbestellung einen Konzertlunch oder eine Kaffeepause an (Bestellung unter 07940 18-348).

Blechbläserklänge sind am 17. Juli in Oberginsbach zu hören, wenn das sympathische Sonus Brass Ensemble aus Österreich gastiert sowie am 25. Juli mit 10forBrass in Pfedelbach. Letzteres Konzert wird vom Schlosshof in die Nobelgusch verlegt. Hochkarätige Klassik gibt es beim Sondergastspiel des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn mit dem Rising Star am Cello Friedrich Thiele am 24. Juli in der Öhringer Kultura sowie am 25. Juli im Langenburger Schloss mit Pianist Christoph Soldan und den Schlesischen Kammersolisten.

Auch für ungewöhnliche und überraschende Klangfarben ist der Kultursommer bekannt. Davon kann man sich am 1. August auf der Großcomburg in Schwäbisch Hall überzeugen, wenn das Renaissance Ensemble Capella de la Torre um die Schalmeispielerin Katharina Bäuml das Experiment mit E-Gitarre und Soundeffekten von David Becker wagt.

Aktuelle Informationen und Tickets gibt es unter der Nummer 07940-18-348 sowie unter www.hohenloher-kultursommer.de