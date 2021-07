Junge Oper Schloss Weikersheim: »Carmen«

Alle zwei Jahre begeistern die Open-Air-Vorstellungen der Jungen Oper Schloss Weikersheim. Für das Jahr ihres 70jährigen Bestehens hat die Jeunesses Musicales Deutschland George Bizets »Carmen« aufs Programm gesetzt. Ab dem 22. Juli geht es los.

In den Solopartien werden internationale junge Gesangstalente auf höchstem Niveau präsentiert. Mit dem Bundesjugendorchester übernimmt Deutschlands jüngstes Spitzenorchester den Part des Opernorchesters. Die musikalische Leitung hat Elias Grandy, Generalmusikdirektor am Theater Heidelberg. Regie führt Björn Reinke aus Berlin.

Georges Bizets Oper ist vermutlich eine der berühmtesten Opern der Welt. Die Musik ist grandios, existentiell und, einmal gehört, für immer unvergesslich. Und auch die Bühnenhandlung in der Inszenierung von Björn Reinke bietet alle Zutaten für großes Drama: Carmen lässt sich nicht vereinnahmen, von niemandem. Auch nicht von Don José, dem Polizisten und vermeintlichen Good Guy. Der brennt vor Leidenschaft, wirft seine vermeintlich ehrenwerten Prinzipen schnell über Bord und würde in seiner rasenden Eifersucht alles tun, um diese Frau zu besitzen – es beginnt eine aufregende, aufreibende und gewaltige Beziehung zweier gegensätzlicher Menschen!

Für den Opernnachwuchs aus aller Welt ist die Junge Oper Schloss Weikersheim ein Sprungbrett. Denn mit ihrer Internationalen Opernakademie bietet die JMD jungen Sängerinnen und Sängern, die am Ende ihres Studiums oder am Beginn einer professionellen Laufbahn stehen, die Möglichkeit, mit einem erstklassigen Künstlerischen Team eine Partie zu erarbeiten und vor großem Publikum auf die Bühne zu bringen. Die intensive Förderung ist für manche der erste Schritt in eine internationale Karriere.

Besucher brauchen in Weikersheim kein Opernglas, hier sind sie hautnah dabei, wenn die jungen Talente im Rampenlicht stehen. Das Renaissance-Schloss bildet die einzigartige Kulisse für die Vorstellungen, die durch große Spielfreude der Sängerinnen und Sänger und die Leidenschaft aller Akteure begeistern.

»Carmen« von Georges Bizet, Do. 22. Juli bis So. 1. August, Schlosshof Weikersheim, Karten unter www.oper-weikersheim.de