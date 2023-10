HOLIDAY ON ICE feiert 80 Jahre Eis-Shows der Extraklasse!

Mit der neuen Produktion NO LIMITS knüpft HOLIDAY ON ICE an die Erfolge vergangener Jahre an und feiert sein 80-jähriges Jubiläum. Vom 24. bis zum 28. Januar 2024 gastiert die Show in Stuttgart!

NO LIMITS wird rasant, revolutionär und eröffnet unendliche Welten voller spannender Unterhaltung. Die Show verbindet Innovation und Tradition auf einzigartige Weise und verspricht ein unvergessliches Live-Erlebnis. NO LIMITS wird der Tradition 80-jähriger Eisshow-Geschichte gerecht und durch den Einsatz hochmoderner Technologien und Elemente gleichzeitig zu einer visionären Inszenierung, die keine Grenzen kennt. NO LIMITS ist eine abenteuerliche Lovestory: Zusammen mit den Protagonisten begibt sich das Publikum auf eine fesselnde Heldenreise und taucht immer wieder in neue, Welten ein. Ein spielerisches Abenteuer zwischen Fantasie und Realität – die Zuschauer:innen immer hautnah dabei.

HOLIDAY ON ICE – 80 Jahre

HOLIDAY ON ICE begeistert mit Eiskunstlauf der Weltklasse, fantasievollen Kostümen und mitreißender Musik. Als 1943 eine kleine, aber ambitionierte Hotel-Show seine HOLIDAY ON ICE Uraufführung in Toledo, Ohio, feierte, ahnte noch niemand, dass die Show ihren Siegeszug um die Welt antreten wird. HOLIDAY ON ICE begeistert mit Eiskunstlauf der Weltklasse, aufsehenerregenden Bühnenbildern, fantasievollen Kostümen und mitreißender Musik. Kostümbildner aus dem Lido, der Mailänder Skala oder Christian Dior, Musiker wie Phil Collins – nur die Besten der Besten kreieren seit Jahrzehnten für HOLIDAY ON ICE. Und auch in Deutschland blickt HOLIDAY ON ICE auf eine lange, erfolgreiche Geschichte zurück: Modezar Rudolph Moshammer entwickelte zum 60. Geburtstag von HOLIDAY ON ICE exklusiv ein Diamantenkleid, Popqueen Sarah Connor nahm für HOLIDAY ON ICE zwei Songs auf und Eiskunstläufer:innen wie Marika Kilius, Hans-Jürgen Bäumler, Katarina Witt und Tanja Szewczenko arbeiteten an den Shows von HOLIDAY ON ICE mit.

Chart-Stürmerin Vanessa Mai erobert die Eis-Bühne

Entertainerin Vanessa Mai kommt als Stargast zur Premiere in die Stuttgarter Porsche-Arena. „HOLIDAY ON ICE hat mich als kleines Mädchen schon verzaubert. Ich freue mich riesig und es ist mir eine besondere Ehre, vor heimischem Publikum, zwei meiner beliebtesten Songs live zu singen“. Nun feiert die Entertainerin als Stargast der diesjährigen Tour das 80-jährige Jubiläum von HOLIDAY ON ICE und sorgt für magische Momente, die Generationen verbinden.

